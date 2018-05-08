Меркель попробует убедить Путина в том, что она – серьезный политик

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В кабмине ФРГ подтвердили визит канцлера Ангелы Меркель в Сочи 18 мая.

Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik рассказал, почему эта встреча лидеров двух стран имеет особое значение.

Кабмин ФРГ подтвердил визит канцлера Ангелы Меркель в Сочи 18 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

"На правительственном брифинге заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер только что подтвердила, что поездка в Сочи состоится 18 мая. Остальная информация с нашей стороны будет обнародована позднее", – говорится в сообщении, полученном в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Меркель 18 мая посетит Сочи и проведет переговоры с Путиным.

"Канцлер состоит в постоянном контакте с российским президентом", – заявила на брифинге Ульрике Деммер. Она добавила, что правительство ФРГ "проводит последовательную линию в отношении России, есть конфликты, и об этом следует говорить".

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik предположил, какие вопросы могут обсудить лидеры двух государств.

"Меркель на полгода была "выключена" из большой политики, пока создавала "большую коалицию" и формировала правительство. И теперь, когда она приедет, это будет как бы обмен верительными грамотами: наш президент начинает свой новый срок, Меркель тоже начинает новый срок. Им есть что обсудить. Есть, конечно, проблема санкций, но есть тема, которая сейчас, я думаю, еще более важна – это "Северный поток-2", для Германии это очень серьезный проект. А дальше уже начинается разговор о санкциях, об украинской проблеме, о сирийской – за полгода все-таки накопились вопросы, и их надо решать. Пытался занять на это время место Меркель в мировой политике (президент Франции Эммануэль) Макрон. Но я думаю, это преждевременно, и Меркель попробует убедить Путина в том, что она остается серьезным европейским политиком, и с ней можно и нужно будет обсуждать все эти проблемы", – сказал Юрий Почта.

Источник: https://ria.ru/radio/