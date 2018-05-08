"Украинский перформанс". Эксперт о выставленном на аукцион памятнике Ленину

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На Украине выставили "декоммунизированный" памятник Ленину на аукцион.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что может стоять за данным решением.

Управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета Изюма Харьковской области выставило на аукцион бронзовый памятник Ленину, который был демонтирован в ходе декоммунизации на Украине, следует из объявления в электронной базе госсзакупок Prozorro.

Бронзовый памятник был отлит в Киеве, высота скульптуры в полный рост составляет 3,75 метра. В сообщении не указано, где именно находился этот памятник до демонтажа.

Начальная цена на лот выставлена в размере 522,5 тысячи гривен (почти 20 тысяч долларов), аукцион назначен на 17 мая.

В августе прошлого года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщал, что почти 2,5 тысячи памятников на Украине были демонтированы в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи монументов Ленину. По словам Вятровича, "Ленина в городах больше нет", но, возможно, памятники остались в сельской местности и на территории предприятий.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что стоит за решением выставить "декоммунизированный" памятник на аукцион.

"С одной стороны – этот аукцион, если на нем будет выставлен бронзовый памятник Ленину, будет использован для столь любимого украинцами перформанса. Я предполагаю, что этот бронзовый памятник купит кто-то из украинских патриотов и потом демонстративно отправит его на свалку или на переплавку. И подчеркнет тем самым демонстративное неуважение к личности вождя мирового пролетариата. С другой стороны, что касается намерений и мотивации муниципальных властей, которые выставили на продажу этот памятник, то речь идет, наверно, о надежде заработать. По всей видимости, этот случай является образцом политики – "заработать на чем угодно". В любом случае украинскую сторону это не красит. На Украине уже не раз свергали памятники одним героям и ставили другим. И этот случай не последний. Я думаю, не столь далеко то время, когда украинцы будут свергать и отправлять на свалку памятники Бандере", – сказал Эдуард Попов.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти ранее опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Источник: https://ria.ru/radio/