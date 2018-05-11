Первым указом нового премьера Армении стал перенос Дня Победы на 8 мая

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Первым указом нового премьера Армении Никола Пашиняна стал перенос Дня Победы на 8 мая и переименование праздника в День скорби и примирения, сообщается в пресс-релизе кабинета министров.

«Последний раз Армения праздновала навязанный советским режимом День Победы. Это была не наша война, но тысячи и сотни тысяч армян погибли, отстаивая имперские интересы Сталина в его схватке с бывшими приятелями — нацистской Германией», — сказал он, комментируя принятие законопроекта.

По словам Пашиняна, перенеся День Победы на 8 мая, Армения «синхронизирует национальную память» со странами Евросоюза и «сделает ещё один шаг к единству с семьей европейских народов».

«Капитуляция была подписана 8 мая. То, что уязвленное самолюбие советских вождей привело к появлению еще одной бумажки на следующий день, не изменило сути события — вся Европа и весь мир празднуют свою победу над нацизмом именно 8 мая, и теперь Армения вместе с ними», — пояснил Пашинян.

Источник: https://panorama.pub/3408-pervym-ukazom-novogo-premera.html#.WvRKLT11B9E.facebook