Индия – единственная страна фермеров-самоубийц

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Об этом министру сельского хозяйства Индии заявил местный агроэксперт.

«Только индийские фермеры склонны к самоубийству!» - возмутился индийский эксперт по сельскому хозяйству г-н Хейли, обращаясь к министру Сунилу Кумару на государственном агросовещании.

Он отметил, что Индия - единственная страна в мире, где фермеры совершают самоубийство. Хотя в 1977 году Индия стала самодостаточной по производству продуктов питания, благосостояние фермеров никак нельзя назвать идеальным.

Г-н Хейли призвал министра сельского хозяйства наконец-то сформировать долгожданный совет по благосостоянию фермеров и принять билль о правах аграриев, который защищать интересы сельхозпроизводителей.

Соответствующий проект политики развития сельского хозяйства в Индии был разработан еще в 2013 году, но поскольку он не был принят, то и претендовать на денежную поддержку и иную помощь в рамках законопроекта фермеры не могут.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/world-news/17987-Indija-edinstvennaja-strana-fermerov-samoubijc