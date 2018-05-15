Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести отмечают 15 мая

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Можно не служить в армии, но быть полезным обществу.

15 мая – Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Он был учрежден в 1981 году в Копенгагене. «Отказники» – люди, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию. Если совесть не позволяет идти в армию, быть военным, держать оружие, можно исполнить свой долг на другом поприще, рассказала в эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

«В какой-то мере проблема отказа от военной службы существует и сегодня, но законодательство всех развитых, демократических, правовых государств содержит право для гражданина пройти альтернативную гражданскую службу на благо родины, общества. Если человек по убеждениям совести, по каким-то другим философским воззрениям считает для себя неприемлемым участвовать в боевых действиях. Наше законодательство, федеральный закон позволяет не быть «отказником» в негативном смысле слова, но исполнить свой долг на другом поприще. Любой молодой человек, который должен по призыву пройти службу в армии, может выбрать альтернативную службу, если он будет отвечать критериям федерального закона. Человеческая душа и совесть – неизмеримые субстанции, мы не можем их просчитать. У каждого человека есть свое мировоззрение, отношение к своей жизни, к миру. Если бы закон узко формулировал основания для прохождения альтернативной службы, он бы ограничивал большое количество граждан, которые отрицают насилие, смерть, убийство. Такие граждане имеют право послужить отечеству, выполняя мирный труд на благо общества там, где это необходимо. Когда призывник хочет послужить в мирных сферах на благо обществу, он должен подать заявление, обосновать, почему он считает неприемлемым и невозможным проходить военную службу. Важно сформулировать мотивы. Призывник прикладывает характеристику с места работы, учебы. Комиссия исследует заявление. Если в характеристике видно, что этот молодой человек с восьми лет занимается единоборствами, получал призы и вдруг захотел в мирных целях послужить на почте, его заявление могут счесть необоснованным и отказать в прохождении альтернативной службы. Отказов достаточно мало, чаще происходят по формальным основаниям, например, если не соблюден порядок подачи заявления. Суды обычно встают на сторону призывников. Альтернативная гражданская служба заменяет призывнику срочную службу в вооруженных силах. Альтернативную гражданскую службу проходят коренные малочисленные народы. Их не забирают в армию, но имея возможность, они в армию идут», – рассказала юрист.

Источник: https://ria.ru/radio/