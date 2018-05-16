Киев хочет полностью заблокировать альтернативную точку зрения

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Эксперты связывают обыски РИА Новости на Украине с открытием Крымского моста.

Глава представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин не выходит на связь с утра вторника. При этом на странице генпрокурора Украины Юрия Луценко опубликованы документы Бородина среди фотографий материалов, изъятых при обысках в офисе РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Также стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в государственной измене. Это попытка выключить прекрасный для России и очень грустный для киевских властей повод открытия Крымского моста, рассказал в эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.

«Связь с Крымским мостом тут есть. На Украине идет полномасштабная информационная война, она началась не вчера. Первыми действиями захвативших власть в Киеве было отключение вещания российских телеканалов. Есть желание полностью заблокировать для украинского читателя, зрителя, слушателя альтернативную точку зрения. Эту политику киевские власти продолжают на протяжении многих лет. Сегодня мы видим продолжение этих действий. Наиболее опасных, с точки зрения Киева, людей стараются выключить из информационного поля, заодно выключить прекрасный для России и очень грустный для киевских властей повод открытия моста в Крым. День выбран, чтобы перекрыть одним информационным поводом другой, но в целом это – продолжение политики по информационному давлению на российских и украинских журналистов и недопущение альтернативной точки зрения в информационное пространство Украины. Киев с удовольствием сжег бы все мосты, которые связывают Россию и Украину, но у него это не получается в силу исторических, этнических, культурных связей, которые связывают две части одного народа. Нужно понимать, что СМИ – прежде всего люди: на людей оказывается давление, к людям врываются с обыском, их арестовывают. Посылается сигнал, что граждане будут испытывать проблемы, если они будут работать в СМИ, которые доносят правдивую точку зрения», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/