Расписание поста в Рамадан для всех

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В ДУМК утвердили и опубликовали расписание поста в священный месяц Рамадан для всех городов республики Казахстан.

Согласно единогласному решению членов президиума Духовного управления мусульман Казахстана, в 2018 году Рамадан продлится 29 дней.

В ДУМК напомнили, что необходимо прекратить прием пищи за 10 минут до наступления рассвета. Разговение совпадает с началом вечернего намаза.

Минимальная сумма фитр-садака в 2018 году равняется 300 тенге

Ляйлятуль-Кадр (Ночь предопределения) пройдет с 11 на 12 июня.

Также священнослужители напомнили, что в Рамадан нужно совершать благие дела, отказаться от плохих помыслов.

Отмечается, что это - измененное расписание.

Источник: https://www.nur.kz/