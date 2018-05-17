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Расписание поста в Рамадан для всех
В ДУМК утвердили и опубликовали расписание поста в священный месяц Рамадан для всех городов республики Казахстан.
Согласно единогласному решению членов президиума Духовного управления мусульман Казахстана, в 2018 году Рамадан продлится 29 дней.
В ДУМК напомнили, что необходимо прекратить прием пищи за 10 минут до наступления рассвета. Разговение совпадает с началом вечернего намаза.
Минимальная сумма фитр-садака в 2018 году равняется 300 тенге
Ляйлятуль-Кадр (Ночь предопределения) пройдет с 11 на 12 июня.
Также священнослужители напомнили, что в Рамадан нужно совершать благие дела, отказаться от плохих помыслов.
Отмечается, что это - измененное расписание.
Источник: https://www.nur.kz/