Бойцы ВСУ взяли в плотное огневое кольцо Горловку: последние новости из Донбасса

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Украинские военные решили взять Горловку в полукольцо. Информацию подтвердил Алексей Арестович, военный эксперт из Украины.

На своей странице в Facebook Арестович опубликовал пост о том, что войска Операции Объединенных сил уже взяли в полукольцо Горловку и готовятся к дальнейшему наступлению, сообщает ресурс LIGAnews.

Бойцы ВСУ решили взять под свой огневой контроль главные маршруты, по которым в Горловку доставляются не только вооружение из Донецка, но и продукты питания. Не исключено, что в скором времени город окажется на голодном пайке и там начнется голод.