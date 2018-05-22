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Бойцы ВСУ взяли в плотное огневое кольцо Горловку: последние новости из Донбасса

Украинские военные решили взять Горловку в полукольцо. Информацию подтвердил Алексей Арестович, военный эксперт из Украины.

 

На своей странице в Facebook Арестович опубликовал пост о том, что войска Операции Объединенных сил уже взяли в полукольцо Горловку и готовятся к дальнейшему наступлению, сообщает ресурс LIGAnews.

Бойцы ВСУ решили взять под свой огневой контроль главные маршруты, по которым в Горловку доставляются не только вооружение из Донецка, но и продукты питания. Не исключено, что в скором времени город окажется на голодном пайке и там начнется голод.

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Категория: Новости / В мире

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