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Украинские волонтеры сообщают, что ВСУ несут большие потери в Донбассе

Официального заявления штаба ООС пока не поступало, но украинский волонтер Юрий Мысягин обнародовал на своей странице в Сети информацию о крупных потерях в рядах украинских военнослужащих.

"Давно таких плохих новостей не приходило с фронта..." – написал он в воскресенье, 27 мая, передает LIGAnews со ссылкой на "Диалог.UA". Он сообщил, что только за сегодняшний день, по его данным, ВСУ понесли крупные потери в Донбассе, однако не сообщил точного количества погибших и раненых, призывая дождаться официального заявления штаба ООС.

Мысягин отметил, что сегодняшний день стал тяжелым для Украины, поскольку ВСУ понесли большие потери, чего давно уже не было. Он также напомнил, что в Донбассе идет война, которая будет так или иначе сопровождаться гибелью украинских солдат.

После своего заявления в Сети волонтер призвал читателей и комментаторов, несмотря на плохие новости, озвученные им же самим, не поддаваться панике и дождаться официальной сводки по убитым украинским военнослужащим от штаба ООС.

Источник: https://liganews.net/ukraine/9568_1527447864

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Категория: Новости / В мире

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Украинские волонтеры сообщают, что ВСУ несут большие потери в Донбассе