СМИ: российские Су-34 заставили израильские F-16 покинуть ливанское воздушное пространство

Израильские истребители F-16 ВВС Израиля в воздушном пространстве Ливана.

По данным израильских СМИ, российские Су-34 ВКС РФ предположительно осуществили перехват двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана.

Инцидент произошел над вторым по величине городом Ливана Триполи.

В материале The Times of Israel сообщается, что после того как российские самолеты начали сопровождение F-16, те изменили курс. По предварительной информации, Су-34 проводили учения над Средиземным морем, но вынужденно зашли в ливанское воздушное пространство для посадки из-за плохих погодных условий.

Инцидент произошел несмотря на наличие механизма, который предотвращает подобные конфликты между Израилем и Россией. В данный момент ни одна из сторон не подтвердила сведения о перехвате.

Al Masdar отмечает, что мог быть первый раз за последние месяцы заход российских ВКС в воздушное пространство Ливана с территории Сирии.

Ранее кадры с российским истребителем в небе над Ливаном были опубликованы в сети, однако на них не была замечена израильская авиация.