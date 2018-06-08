В США достигла рекорда средняя сумма кредита на новый автомобиль и ежемесячный платеж

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Продажи новых автомобилей в США продолжают снижаться.

По данным отчета о состоянии рынка автокредитования Experian, одной из причин этой негативной тенденции может быть рост общей суммы кредита, ежемесячного платежа и процентных ставок для новых автомобилей. В последнее время средняя сумма кредита на новый автомобиль и размер ежемесячного платежа достигли рекордно высокой величины.

В I кв. 2018 г. средняя сумма кредита на новый автомобиль достигла $31 455, что на $921 превышает показатель 2017 г. Ежемесячный платеж на новый автомобиль вырос до $523 – на $15 по сравнению с предыдущим периодом. В течение квартала средняя процентная ставка на новый автомобиль составляла 5,17%. Сроки кредитов на новые автомобили также увеличились в течение квартала: хотя наиболее распространенным сроком остается период в 72 месяца, однако, все больше кредитов выдается на период от 85 до 96 месяцев.

Наибольшее влияние эта тенденция оказывает на клиентов "субстандартной" (subprime) и "глубоко субстандартной" (deep subprime) категорий. Доля кредитов на новые авто для этих категорий снизилась на 8,4% и 14,1%, соответственно. При этом доля кредитов на новые автомобили для благонадежных клиентов категорий prime и super prime достигла 73,4% – максимальный показатель за I кв. с 2012 г. Это свидетельствует о том, что многие кредитные организации стали более осторожны.

Просроченная задолженность снижается – это признак сильного кредитного рынка. Хотя некоторые кредитные учреждения сокращают кредитование высокорисковых категорий заемщиков, в целом рынок автокредитования демонстрирует признаки укрепляющегося благополучия. В I кв. 2018 г. доля 30-дневной просрочки снизилась на 3,1% до 1,90%, а просрочка в 60 дней осталась на уровне 0,67%.

Источник: Experian