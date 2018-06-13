Депутата парламента Грузии Сулейманова привлекли к уголовной ответственности

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии обвинила депутата парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Азера Сулейманова в расправе над жителем Марнеули (регион Квемо Картли) Эльчином Алахвердиевым.

Расследование началось после того, как во вторник "Студия монитор", занимающаяся журналистскими расследованиями, обнародовала сюжет о том, как расправились над жителем Марнеули, который во время акций протеста в Тбилиси нецензурно выразился в отношении председателя правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова.

Источник: https://sputnik-georgia.ru/incidents/20180613/240848609/Deputata-parlamenta-Gruzii-Sulejmanova-privlekli-k-ugolovnoj-otvetstvennosti.html