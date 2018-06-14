Школы Таджикистана с обучением на русском языке получили почти две тысячи учебников из России

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Педагоги школ Республики Таджикистан, которые ведут обучение на русском языке, обратились в Минобрнауки России с просьбой предоставить им необходимую учебную литературу.

Первую партию учебников по разным школьным предметам Минобрнауки России уже направило в образовательные организации Таджикистана, где обучение осуществляется на русском языке. Почти две тысячи учебников были доставлены в Душанбе в конце мая в ходе официального визита в Таджикистан Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, участие в котором приняла Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева.

В настоящее время Минобрнауки России анализирует запросы педагогов школ с обучением на русском языке Республики Таджикистан по дополнительной учебно-методической литературе и оборудованию для учебных кабинетов естественно-математического цикла.

В ближайшее время атласы, рабочие тетради и специальное оборудование для кабинетов также будут направлены в Республику Таджикистан.

Источник: Минобр РФ