90 лет (14 июня 1928) назад родился Эрнесто Че Гевара

/В мире/

Кроме Латинской Америки, Гевара также действовал в Республике Конго и др. странах (полные данные до сего дня засекречены). Прозвище «Че» подчеркивало его аргентинское происхождение (междометие «Сhe» — очень распространенное обращение в Аргентине).

В юношеский период глубочайшее впечатление на Эрнесто произвели испанские эмигранты, бежавшие в Аргентину от репрессий в период гражданской войны, а также цепь политических кризисов в родной стране, апофеозом которых явилось установление «лево-фашистской» диктатуры Х. Перона. Подобные события до конца утвердили в юноше презрение к парламентским играм, ненависть к военным диктаторам и армии, являющейся средством достижения грязных политических целей, но всего более — к американскому империализму, готовому идти на любое преступление ради денег.

«Не было человека, которого ЦРУ боялось бы больше, чем Че Гевару, потому что он имел возможности и харизму, необходимые, чтобы направить борьбу против политических репрессий традиционных иерархий во власти в странах Латинской Америки» — Филип Эйджи, агент ЦРУ, бежавший на Кубу.

Основная угроза, исходившая от Че, заключалась в том, что Че Гевара стал «универсальным солдатом» революции: революционер, не связанный догмой, территорией, необходимостью объективных условий революции, классовым подходом и принципами коммунистической революции, — все это делало безграничными возможности экспорта революции.