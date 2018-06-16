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Россия и Саудовская Аравия договариваются о стабильности нефтяного рынка.

Россия и Саудовская Аравия договорились подготовить двухстороннее соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти. Таков итог встречи главы Минэнерго Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль Фалихом. Стороны отмечают высокую степень удовлетворенности двухсторонним взаимодействием и кооперацией с остальными производителями нефти, которая привела к стабилизации нефтяного рынка. Саудовская Аравия и Россия намерены стремиться к обеспечению поддержки нефти и газа в качестве ключевых элементов мирового энергетического баланса при формировании мировой регуляторной повестки. Также страны будут наращивать инвестиции в энергетический сектор для повышения энергоэффективности и устойчивости мировой экономики, параллельно ускоряя технологический прогресс. В итоговом сообщении российского Минэнерго говорится, что стороны намерены пригласить к взаимодействию прочих крупных производителей нефти. Это просто перераспределение квот по добыче, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

«Смысл этих встреч и заявлений в том, чтобы готовить рынок к переформатированию сделки «ОПЕК+». И Россия, и Саудовская Аравия хотят увеличить объем добычи, но при этом нужно как-то сделать, чтобы не было падения цен. Как только будет заявление о некоем завершении этого соглашения, то сразу же трейдеры начнут продавать фьючерсы и цена упадет. Поэтому, какая здесь логика действий: постоянно заявлять, что мы приверженцы этого соглашения, что мы выполняем все на полную мощность. А дальше будут заявления, что давайте те объемы, которые сократили больше, чем нужно Венесуэла и Иран, мы их и перенесем на Россию и Саудовскую Аравию. Мы - крупнейшие участники данного соглашения и, по сути, от нас всё и зависит. А остальные крупные производители фактически здесь роли не играют. Все остальные просто гораздо меньше, чем Россия и Саудовская Аравия добывают. Поэтому даже небольшие колебания у нас и саудитов влияют на рынок», - сказал эксперт.

Источник: МИА «Россия сегодня»