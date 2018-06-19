Россия вошла в тройку стран Европы по уровню доступности газа для населения

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МОСКВА, 19 июн — пресс-служба МИА «Россия сегодня». Жители Люксембурга могли приобрести на свои средние зарплаты в первом полугодии 2018 года больше всего газа в Европе, Россия по этому показателю оказалась лишь на третьем месте, отмечается в подготовленном рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" исследовании.

"Лидером по доступности газа стал Люксембург, среднестатистический житель которого может приобрести в месяц 8,4 тысячи кубометров газа. В этой стране относительно невысокие цены на газ, при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе", — говорится в рейтинге.

На втором месте расположился Казахстан с 7,4 тысячи кубометров, где зарплаты относительно невысокие, однако, цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге.

"На третьем месте по доступности газа для населения находится Россия. Жители нашей страны на свои средние зарплаты могут купить около 6,4 тысячи кубометров газа", — говорится в материале.

Далее в рейтинге идут в основном экономически развитые западноевропейские страны. Наименьший объем природного газа имеют возможность приобрести жители Молдовы, где на средний заработок можно купить только 749 кубометров газа. Меньше тысячи кубометров газа могут себе позволить приобрести также жители Украины, где этот показатель составляет 988 кубометров. Среди аутсайдеров находятся также Болгария, Сербия и Португалия.



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Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»