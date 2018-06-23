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Такого Эрдоган еще не говорил о Путине: президент Турции озвучил отношение к российскому лидеру

22 июня турецкий лидер назвал двух самых опытных политиков в Генассамблее ООН.

Реджеп Эрдоган назвал Владимира Путина самым опытным политиком в главном директивном органе Организации Объединенных Наций. Об этом он заявил в интервью турецкому каналу TRT, передает “Российский Диалог”. По его словам, на сегодняшний день в Генассамблее есть только два по-настоящему опытных политика – это Путин и он сам. Как пояснил Эрдоган, ему и российскому коллеге удалось побывать премьер-министрами и главами государств, а также многого достичь. Также Эрдоган положительно высказался об отношениях между Россией и Турцией на уровне глав государств и МИД, которые помогли им достичь прогресса в решении вопросов, связанных с урегулированием сирийского конфликта. В качестве примера он привел организацию переговоров по Сирии в Сочи.

Источник: https://www.rusdialog.ru/world/149515_1529735752

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