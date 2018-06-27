«Фантастика»: Трамп хвалит Россию за чемпионат мира

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Пока Россия готовится к решающим матчам групповой стадии чемпионата мира в квартетах E и F, из США пришла новость о том, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков якобы пытался свести счеты с жизнью, которую уже успели опровергнуть.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Россия проделала «фантастическую работу» по организации чемпионата мира. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2018/06/26/a_11816311.shtml?utm_source=push