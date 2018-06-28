Саакашвили заочно получил 6 лет тюрьмы

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Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил к 6 годам лишения свободы.

Следствие установило, что Саакашвили поручил на то время министру внутренних дел Вано Мерабишвили избить Гелашвили после того, как в газете "Резонанси" в июне 2005 года появилась статья под названием "Валерий Гелашвили уступит свой дом Саакашвили". В этой статье Гелашвили написал, что у него отобрали имущество и выразил возмущение по этому поводу. В этой же статье он в оскорбительной форме говорил о личной жизни Саакашвили.

Задание Саакашвили, как отмечает следствие, было выполнено 14 июля 2005 года. С Гелашвили расправились сотрудники специального оперативного департамента и бойцы вооруженного спецназа.

Гелашвили получил травму черепа, многочисленные переломы лицевых костей, рваные раны в области носа и лба, переломы костей верхней и нижней челюсти.

Саакашвили предъявили обвинения по статьям "превышение служебных полномочий с применением насилия" и "организация нанесения тяжкого вреда здоровью группой лиц".

Это второй приговор Саакашвили за последний год. В январе 2018 года он заочгл получил 3 года тюрьмы в связи с помилованием осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили покинул Грузию в дни вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года, и с тех пор не возвращался на родину. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск, а также начались процедуры его объявления в международный розыск.

Источник: https://sputnik-georgia.ru/incidents/20180628/241037212/Saakashvili-zaochno-poluchil-6-let-tjurmy.html