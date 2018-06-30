"Полностью отсутствует все украинское", - Кравчук фактически "поставил крест" на возврате Донбасса Украине

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Украинский экс-президент Леонид Кравчук уверен, что Украине будет очень тяжело вернуть себе территории нынешних ДНР и ЛНР.

О том, что нужно сделать для возврата Донбасса Украине, Кравчук рассказал в интервью украинскому изданию "Обозреватель", передает "Российский Диалог". Кравчук отметил, что Донбасс на сегодняшний день не только территориально, но и в других смыслах полностью оторван от Украины.

"Там полностью отсутствует все украинское", - подчеркнул экс-президент Украины, уточнив, что там другая "философия жизни". Исходя из этого, отметил он, вернуть снова под свой контроль взбунтовавшийся народ Донбасса Киеву будет очень трудно. Для этого необходимо жителям представить "систему организации жизни". Он отдал предпочтение варианту деэскалации ситуации, предложенному Москвой. То есть, предложил дать автономию региону. Кравчук предупредил, что силовой захват Донбасса Киевом обернется очень серьезной эскалацией.

Ранее Кравчук уже предлагал Киеву отказаться от вошедшего в состав России Крыма.

Источник: https://www.rusdialog.ru/ukraine/150222_1530300597