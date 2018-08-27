Они славят трудом Геленджик!

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На Аллею трудовой славы курорта занесены новые имена. Церемония чествования граждан и трудовых коллективов состоялась на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города.

Новые имена на Аллею трудовой славы Геленджика вносят несколько раз в год. Делается это в целях сохранения и преумножения духовного потенциала настоящего и будущего поколений на примере жизни и деятельности их современников, признания заслуг трудовой, служебной и общественной деятельности жителей муниципалитета.

Среди граждан, чьи трудовые заслуги были отмечены в этот раз, - генеральный директор акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 111» Василий Ермаков, водитель автобуса МУП ПАТО Леонид Поздеев, директор предприятия «ИСКРА-Ф» Григорий Каплан, директор центра дополнительного образования «Эрудит» Татьяна Плошенко, администратор Дворца культуры, искусства и досуга Татьяна Яновская, глава администрации Пшадского внутригородского округа Сергей Краснов, заведующий детским отделением городской больницы Ирина Согомонян, водитель пожарного автомобиля Александр Аганьянс, начальник участка «Ручной уборки» МУП БХО Лариса Роменская и заведующий Геленджикским филиалом Краснодарского торгово-экономический колледжа Александр Беребердин.

Также свидетельства о занесении на Аллею трудовой славы получили члены трудовых коллективов строительно-монтажной группы «Кречет», обществ с ограниченной ответственностью «Энергия-1» и «Кредо», оздоровительного комплекса «Солнечная», детской школы искусств, дома культуры поселка Светлый, общеобразовательной школы №10 имени Атамана Головатого, станции скорой медицинской помощи, оперативно-выездной бригады «Геленджикэлектросети», а также отделения помощи семье и детям центра социального обслуживания населения.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик