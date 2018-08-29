В Усть-Лабинске построят новый завод по производству продукции из полипропилена

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Администрация Усть-Лабинского района сообщает о подписании соглашения между Фондом развития промышленности Краснодарского края и АО «Агрообъединение Кубань» на получение льготного займа на строительство завода по производству полипропиленовой продукции. Новое производство планируется открыть во второй половине 2019 года на территории промышленного парка «Кубань» в Усть-Лабинске. Производительность линии составит 8,6 млн единиц продукции в год.

Одно из крупнейших предприятий Усть-Лабинского района Агрообъединение «Кубань» получит льготный займ в рамках договора с Фондом развития промышленности Краснодарского края, подписанного сегодня, 29 августа 2018 года. В рамках проекта предполагается предоставления заемных средств под 4% годовых в первые два года, и 6% годовых в последующие периоды, на строительство завода по выпуску полипропиленовых мешков с полиэтиленовым вкладышем для предприятий сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей Южного федерального округа.

Инвестиционный проект предполагает строительство завода по переработке полипропилена мощностью 8,6 млн мешков в год. Предприятие площадью до 3 000 кв.м планируется расположить на территории промышленного парка «Кубань» на площади 17,2 га.

Общая стоимость проекта составляет 104 млн рублей. Объём капитальных вложений по проекту - 100 млн рублей, из которых 50 млн рублей средства Фонда развития промышленности Краснодарского края. Окупаемость проекта с учетом проектных работ и инвестиционной фазы составит около 8 лет.

По статистике ежегодно на Кубань ввозится от 2,3 до 3,9 тыс. тонн полипропиленовой продукции. По итогам 2017 года ввезено мешков на сумму 6,3 млн долларов США. Основным источником импорта в Краснодарский край является Азербайджан 73,5% и Китай 16,1%. С учетом динамики импорта в Краснодарский край, реализация проекта позволит сократить импорт иностранной продукции на 36%. Существующая потребность мукомольных и сахарных заводов в полипропиленовых мешках в Краснодарском крае составляет более 31 млн штук.

В рамках проекта предполагается потребление 35% готовой продукции предприятиями Усть-Лабинского района. Годовая потребность предприятий района около 3-х млн мешков. Так, например, только сахарному заводу «Свобода» необходимо более 2 млн мешков для упаковки сахара-песка. Мукомольные предприятия смогут потребить около 0,6 млн штук в год. Согласно оценкам экспертов, остаток мощностей производства предполагается загружать согласно заказам контрагентов (сахарные заводы, мукомольные заводы, комбикормовая промышленность, производители малогабаритных теплиц и т.п.).

Мощности и специфика нового производства позволят, помимо мешков для упаковки сахара, муки, соли, крахмала, сухих кормов, производить также полиэтиленовую пленку различного назначения – от пленки для упаковки и садово-огородных работ, до специальной пленки, применяемой в строительстве, для теплоизоляции и гидроизоляции кровли, при укладке фундамента и защиты конструкций от преждевременной коррозии.

Предприятие будет работать круглосуточно. Завод создаст до 70 рабочих мест для посменной работы.

Николай Артющенко, глава Усть-Лабинского района:

- Промышленность района идет по пути диверсификации. На базе активно формирующегося индустриального парка «Кубань» планируется ряд проектов, которые дадут новый импульс развития в сторону перерабатывающего сектора производства. Строительство производственной линии в Усть-Лабинске – это первый проект с участием Фонда развития промышленности и самый крупный на сегодня, реализация которого позволит не только обеспечить агропромышленные предприятия района собственной упаковочной продукцией, но и выйти на рынок упаковки для сахарных заводов, мукомольной промышленности и строительного сектора. Новая линия будет способна обеспечить высококачественной упаковочной продукцией, как крупные производственные компании Южного федерального округа, так и потребности крестьянских и фермерских хозяйств в парниковой пленке для теплиц.

Источник: Пресс-служба администрации Усть-Лабинского района