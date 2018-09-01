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Владимир Синяговский: Педагоги формируют будущее страны...

В канун Дня знаний депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский принял участие в обсуждении путей развития образования в городе-герое Новороссийске на традиционном августовском педсовете.

"Мы гордимся успехами нашего образования в крае, России и на международном уровне. Главное теперь, удержаться на этой высоте. И найти новые ориентиры развития," - начал разговор с педагогами Владимир Ильич.

В дискуссии приняли участие глава администрации города-героя, депутаты городской думы, члены общественной палаты, профсоюз образования, начальник УВД Новороссийска.

Безопасность школьников, проблемы профириентации, развитие технических дисциплин, доступность дополнительного образования, подготовка педагогических кадров, создание условий для их плодотворной работы. Такие задачи перед собой ставят новороссийские педагоги на новый учебный год.

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Категория: Новости / В России

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