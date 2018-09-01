В исправительной колонии появилось новое производство по переработке древесины

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Исправительные колонии России по Краснодарскому краю больше года сотрудничает с крупным мебельным предприятием. С недавних пор удачно сложившиеся деловые отношения между учреждением и предприятием решено вывести на новый уровень, перенеся часть производственного процесса на территорию исправительного учреждения.

Основной профиль предприятия ИК-5 - деревообработка. Здесь выпускают корпусную и садовую мебель, столярные изделия (двери, окна, рамы), сувенирные изделия из древесины. К выполнению нового заказа в учреждении также отнеслись со всей ответственностью – отремонтировали имевшуюся на участке лесопиления пилораму, произвели работы по ее монтажу, наладке и запуску. Теперь здесь начнется распиловка леса-кругляка на доску с ежемесячным объемом переработки лесоматериала 200 кубических метров. В основном это будет древесина ценных буковых пород, используемая при изготовлении качественной мебели из массива дерева.

Запуск нового участка по распиловке леса позволил занять оплачиваемым трудом осужденных. Кроме этого, в ИК-5 рассчитывают сделать и следующий шаг в сторону взаимовыгодных деловых отношений с предпринимателями - изготовителями мебели, начав выпуск на имеющемся в колонии оборудовании черновых мебельных заготовок.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК