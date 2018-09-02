Новейший малый ракетный корабль «Мытищи» прибыл в Балтийск

/В России/

Новейший малый ракетный корабль «Мытищи» проекта 22800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, прибыл в главную военно-морскую базу флота г. Балтийск для прохождения программы испытаний.

Корабль прибыл в главную базу флота с завода в составе отряда кораблей Балтийского флота, совершивших межбазовый переход из Кронштадта в Балтийск после участия в МВТФ -2018.

Планируется, что до конца 2018 года МРК «Мытищи » войдет в состав сил Балтийского флота и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

В морских полигонах флота на корабль пройдет заводские ходовые и государственные испытания.

Справочно:

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» создавался для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Он построен с применением технологии малой заметности. Корабль по флотским меркам имеет миниатюрный размер: длина — 67 м, ширина — 11 м, водоизмещение — 800 т. Эти характеристики делают его практически незаметным для радаров противника. Ракетоносцы этого класса имеют хорошую мореходность, так как изначально проектировались для использования в открытом море. Дальность плавания «Каракурта» составляет 2,5 тыс. миль, автономность — 15 суток, скорость хода — 30 узлов. «Каракурты» оснащены комплексами ударного и противовоздушного оружия, системами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основным вооружением этих кораблей стали крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту