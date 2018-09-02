На Балтийском флоте начался полевой сбор ракетных войск и артиллерии Балтийского флота

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На Балтийском флоте начался плановый лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии 11 армейского корпуса флота. В мероприятиях боевой подготовки на нескольких полигонах в Калининградской области задействовано более 700 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники артиллерийских и ракетных частей корпуса, а также соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск флота.

В ходе проведения полевого выхода артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения. Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработают действия на марше, выполнят нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, выполнят различные учебно-боевые задачи на местности, в том числе специальные.

Целью учений является поэтапное слаживание артиллерийских и ракетных подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и наступлении. Артиллеристы отработают комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнят зачетные упражнения контрольных стрельб в составе подразделений. Венцом лагерного сбора станет проведение тактического учения по управлению огнем артиллерии 11 армейского корпуса.

Мероприятия боевой подготовки артиллеристов и ракетчиков продлятся до конца сентября.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту