14 лет спустя: трагедию в Беслане помним!

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3 сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Сегодня по всей стране вспоминают жертв событий в Беслане, а также других трагедий, совершенных террористическими группировками. В Геленджике траурное мероприятие прошло на территории Свято-Преображенского храма.

На панихиду по погибшим в Беслане, которую отслужил Протоиерей Александр Абрашкин, собрались представители осетинской диаспоры, школьники и жители города.

В память о погибших ученики школы №4 зажгли свечи у памятной стены, на которой размещены фотографии всех 334 погибших в Беслане детей и взрослых. Также ребята выложили из лампад фразу «Мы помним».

За поминальной трапезой дети и взрослые говорили о том, как важно беречь мир, любить и уважать окружающих людей.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик