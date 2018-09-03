Военнослужащие Балтийского флота в море отдали воинские почести морякам-балтийцам, погибшим во Второй Мировой войне

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В воскресенье представители командования Балтийской военно-морской базы, администрации городского округа «Город Калининград», ветераны Великой Отечественной войны, Военно-Морского Флота и военной службы, вышли в море для воздания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим в водах Балтики в годы Второй мировой войны.

Выход с море состоялся на малом ракетном корабле «Серпухов» соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

В точке отдания воинских почестей в Балтийском море военнослужащие флота, ветераны и гости спустили на воду венки и цветы, почтив память павших воинов минутой молчания.

Справочно:

2 сентября - Памятная дата России -День окончания Второй мировой войны (1945 год) установлена Федеральным законом от 23 июля 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии. Международно-правовым основанием для установления памятной даты считается Акт о капитуляции Японии.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту