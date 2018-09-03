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Командующий Балтийским флотом проверил боеготовность Ленинградской военно-морской базы

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов провел  плановую проверку боеготовности сил Ленинградской военно-морской базы.

В ходе мероприятия по тревоге были проверены органы военного управления базы и экипажи кораблей соединения охраны водного района. К проверке также были привечены силы соединения охраны кораблей водного района. 

Целью проверки являлась оценка способности приведения в установленную степень боевой готовности и готовности дежурных сил выполнить задачи по предназначению.

 В рамках проверки  с экипажами кораблей объединения проведены учения и тренировки по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования, а также выполнение задач по предназначению в акватории Финского залива.

К выполнению задач были привлечены малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики - всего более 10 кораблей и судов обеспечения.   

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

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Категория: Новости / В России

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