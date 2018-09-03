В Северной Осетии разведчики выполнили десантирование с предельной высоты и уничтожили условных диверсантов

/В России/

В Северной Осетии военнослужащие разведывательного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа выполнили десантирование с предельной высоты и уничтожили условных диверсантов в рамках тактико-специальных учений.

По плану учений разведывательные подразделения при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вскрыли диверсионную группу условного противника, которая пыталась заминировать стратегически важный полевой аэродром.

Группы спецназа совершили десантирование из вертолетов Ми-8МТВ5 с высоты четыре тысячи метров, предельной для парашютной подготовки. Военнослужащие использовали парашюты «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях.

После приземления группы разведчиков совершили 20 километровый марш и провели поисковые действия на высоте более 2000 метров в указанном районе горно-лесистой местности. Обнаружив место дислокации скрытного лагеря условного противника, разведчики передали по средствам связи координаты объекта на командный пункт.

Окружив лагерь, разведчики успешно атаковали застигнутого врасплох условного противника. В результате налета удалось взять пленного и захватить документы с важной информацией.

Всего в тактико-специальных учениях было задействовано более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа