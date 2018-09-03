В пяти регионах стартовали масштабные учения тыла

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Масштабные учения подразделений материально-технического обеспечения Южного военного округа стартовали одновременно на территории Волгоградской и Астраханской областей, в Дагестане, Северной Осетии и в Крыму.

В ходе учений тыла войска отработают более сотни специальных задач боевого обеспечения. В Волгоградской области на общевойсковом полигоне «Прудбой» подразделения железнодорожного соединения и соединения организуют переправу механизированных колонн тяжелой военной техники по наплавному мосту, а также установят железнодорожное сообщение через реку Волга для переброски железнодорожного эшелона и бронепоезда.

На астраханском полигоне «Ашулук» подразделения отработают транспортно-боевое обеспечение ракетных соединений, в том числе оперативно-тактическими баллистическими и крылатыми ракетами.

На Каспии суда обеспечения доставят горюче-смазочные материалы на берег в район боевых действия общевойсковых подразделений и морской пехоты. Также в акватории Каспийского моря будет отработана доставка и зарядка боевых кораблей крылатыми ракетами «Калибр».

На горном полигоне «Дарьял» в Северной Осетии соединения отработают проведение комплексного обеспечения мотострелковых частей в условиях общевойскового боя в горных условиях.

В Крыму подразделения тыла Черноморского флота выполнят учебно-боевые задачи в целях обеспечения корабельной группировки.

Специальные учения пройдут в едином замысле с двусторонними ротными тактическими учениями.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова в соединениях и воинских частях округа в период с 20 августа по 15 сентября проводятся двусторонние ротные тактические учения совместно с тактико-специальными учениями родов войск.

В рамках учений отрабатывается полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, а также в ближней морской зоне, как днем, так и ночью.

В учениях на территории округа ежедневно принимают участие более 6 тыс. военнослужащих и задействовано около 2 тыс единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа