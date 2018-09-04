Об отдыхе в Геленджике расскажут на выставке в Москве

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С 11 по 13 сентября в столичном «Экспоцентре» пройдет международная туристическая выставка «Отдых-2018».

В выставке примут участие делегации из 40 стран мира. Туристический потенциал города-курорта Геленджик представит Некоммерческое Партнёрство «Содействие в развитии курорта Геленджик».

В течение трех дней на стенде Краснодарского края посетители выставки смогут получить всю необходимую информацию о Геленджике, узнать о предложениях отелей и эногастрономических турах, которые планируется проводить на курорте в период межсезонья.

Также в дни проведения выставки среди её посетителей состоится розыгрыш тура выходного дня в пансионат «Радуга» города Геленджика.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик