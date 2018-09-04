На горном полигоне «Дарьял» началось двустороннее ротное тактическое учение с применением лошадей

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Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, приступили к проведению двусторонних ротных тактических учений на горном полигоне «Дарьял» с применением вьючно-транспортного взвода, уникального подразделения МТО.

На учение привлечено более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники (ВВТ), беспилотные летательные аппараты (БЛА) и около 40 лошадей вьючно-транспортного взвода.

Двусторонние ротные тактические учения проходят совместно с тактико-специальными учениями соединения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа.

В ходе тактического учения будут отработаны вопросы ведения обороны в горно-лесистой местности, перехода в наступление, захвата и удержания выгодного рубежа, выхода из боя и отхода в район восстановления боеспособности.

Подразделения БЛА применяются для оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также в интересах ведения разведки.

Подразделения вьючно-транспортного взвода укомплектованы лошадьми монгольской и карачаевской пород, которые отличаются повышенной выносливостью. В ходе учения они обеспечат подвоз боеприпасов к минометной батарее в горных условиях.

Вьючно-транспортный взвод является одним из подразделений материально- технического обеспечения и предназначен для действий в горах. В подразделении «проходит службу» более 80 вьючных лошадей (карачаевской и монгольской породы), которые в процессе тренировок формируются в связки из четырех лошадей. Каждая связка животных способна переносить до 250 кг груза и совершать суточный переход 25-30 км.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа