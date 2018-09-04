Более 20 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО задействовано в масштабных учениях на Юге России

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В тактических эпизодах масштабных учений МТО авиация имитирует ракетно-бомбовые удары по районам выполнения учебно-боевых задач подразделениями тылового обеспечения, а также принимает участие в прикрытии действий сухопутных войск с воздуха.

В тактических эпизодах масштабных учений МТО авиация имитирует ракетно-бомбовые удары по районам выполнения учебно-боевых задач подразделениями тылового обеспечения, а также принимает участие в прикрытии действий сухопутных войск с воздуха.

Кроме того авиация также выполняет задачи боевого обеспечения войск, доставляя различные грузы в районы учебно-боевых операций.

Масштабные учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) проводятся одновременно на территории Волгоградской и Астраханской областей, в Дагестане, Северной Осетии и в Крыму.

Специальные учения МТО ЮВО проводятся в едином замысле с двусторонними ротными тактическими учениями.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова в соединениях и воинских частях округа в период с 20 августа по 15 сентября проводятся двусторонние ротные тактические учения совместно с тактико-специальными учениями родов войск.

В учениях МТО на территории округа принимают участие более 5 тыс. военнослужащих и задействовано около 1,5 тыс. единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа