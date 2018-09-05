Корабли Балтийского флота разнородных сил отразили налет авиации противника

/В России/

В рамках планового тактического учения разнородных сил Балтийской военно-морской базы большие десантные корабли Балтийского флота успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.

В одном из морских полигонов в Балтийском море корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей (БДК) «Королев», «Александр Шабалин» и «Минск» успешно провела комплекс мероприятий по отражению воздушного налета условного противника.

В ходе учения экипажами БДК были активированы средства радиоэлектронной борьбы, поставлены активные и пассивные помехи. Корабельными средствами противовоздушной обороны условные воздушные цели были взяты на сопровождение, и уничтожены с помощью артиллерийских установок АК-176 .

Завершающим этапом боевой учебы группы десантных кораблей станет высадка морского десанта на необорудованное побережье. Экипажи кораблей также проведут условную огневую поддержку высадки десанта корабельной артиллерией и реактивных комплексов «Гроза».

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту