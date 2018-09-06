Корабельные ударные группы проведут поиск подводных лодок

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В рамках плановых учений группировки разнородных сил Балтийской военно-морской базы корабельные поисковые ударные группы и тактические группы минно-тральных кораблей Балтийского флота, завершив развертывание в назначенных морских районах Балтийского моря, приступили к выполнению задачи обеспечения вывода сил флота из-под удара в ближней морской зоне.

В отработке этого эпизода учения задействовано около 15 боевых кораблей в составе группировок, которые взаимодействуют с противолодочной авиацией. В составе группировок – корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Зеленый Дол», «Серпухов», «Пассат», «Ливень» и «Гейзер», ракетные катера «Заречный» и «Чувашия» и другие боевые корабли и суда обеспечения.

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ отработают задачу поиска подводной лодки с помощью бортовых опускаемых гидроакустических станций с последующей передачей целеуказания корабельным поисковым ударным группам.

Противолодочные корабли, используя подкильные и опускаемые гидроакустические станции, обязаны будут обнаружить и в кратчайшие сроки классифицировать подводную лодку условного противника, отразить ее атаку и выполнить бомбометание реактивными глубинными бомбами с целью принуждения ее к всплытию. При отработке этих эпизодов будет оцениваться боевая выучка корабельных противолодочных расчетов на каждом из кораблей.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту