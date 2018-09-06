Батарея «Бук-М2» в Дагестане выполнила свои задачи

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Зенитная ракетная батарея комплексов ЗРК «Бук-М2» из состава зенитно-ракетной части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа выполнила учебно-боевую задачу прикрытия высадки десанта морской пехоты в едином разведывательно-огневом контуре с кораблями Каспийской флотилии.

В составе корабельной группы задачи противовоздушной обороны отработали ракетный корабль «Татарстан» и малый ракетный корабль «Углич».

Под прикрытием средств ПВО на берег Каспийского моря 6 десантно-высадочных средств Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) типа «Серна» и «Дюгонь» обеспечили высадку ротной тактической группы морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А для захвата участка морского побережья протяженностью до 8 км.

Масштабные двусторонние тактические учения подразделений Каспийской флотилии, мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, а также приданных сил армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО впервые были проведены в едином замысле со специальными учениями подразделений материально-технического обеспечения.

Подразделения МТО сухопутных и морских соединений организовали весь комплекс боевого обеспечения войсковой группировки, включая доставку боеприпасов, ГСМ, технического, вещевого и продовольственного обеспечения.

Всего в совместном учении было привлечено более 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе более 10 кораблей и судов обеспечения.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова в соединениях и воинских частях округа в период с 20 августа по 15 сентября проводятся двусторонние ротные тактические учения совместно с тактико-специальными учениями родов войск. Ежедневно в учениях принимают участие около 6 тыс. военнослужащих и более 1,5 тыс. единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа