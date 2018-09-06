Флотские медики провели эвакуацию раненых с поля боя

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Военные медики Балтийского флота в ходе проведения учения по высадке десанта отработали вопросы по оказанию медицинской помощи условно раненым военнослужащим.

Тренировка военных медиков прошла в ходе основного этапа учения на десантном полигоне «Хмелевка» в Калининградской области. Учебные действия проводились как на условно пострадавших военнослужащих, так и на специализированных манекенах, позволяющих полностью сымитировать любые ранения, которые может получить военнослужащий во время проведения боевой операции.

По замыслу тренировки, бронетранспортер БТР- 82А соединения морской пехоты флота был подбит условным противником, в результате чего члены экипажа получили ранения и ожоги, представляющие угрозу для жизни военнослужащих.

Эвакуацию раненых с поля боя на большой десантный корабль с помощью бронированной медицинской машины организовали военнослужащие медицинского взвода десантно-штурмового батальона морской пехоты флота. Кроме этого, впервые для эвакуации условно раненых были использованы быстроходные лодки и вертолет морской авиации Ка-27ПС, которые доставили «пострадавших» в ходе высадки на корабли и катера десантного отряда в море.

Большое внимание на тренировке было уделено применению медиками новейших средств фиксации пострадавших с использованием комплектации ранца специального РС-05, имеющегося у медицинских подразделений.

Перенос раненых осуществлялся на транспортно-иммобилизирующих матрацах, позволяющих обеспечить абсолютную неподвижность человека и перемещать его в вертикальном и наклонном положениях.

Всего в учебных мероприятиях приняло участие более 50 военных медиков, было задействовано свыше 10 единиц специальной медицинской военной техники, в том числе бронемашины медпомощи на базе многоцелевого тягача легкого бронирования МТЛБ и комплексы мобильного полевого госпиталя на базе автомобиля «Урал».

Источник: от пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту