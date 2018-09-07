Артиллерийские подразделения Каспийской флотилии получили на вооружение минометы «Сани»

/В России/

Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа, дислоцированные в Дагестане, получили модернизированные минометные комплексы 2С12А «Сани».

Две артиллерийские батареи перевооружены на новые образцы вооружения в рамках программы переоснащения войск Южного военного округа.

Транспортировку обновленных минометов «Сани» осуществляет новая транспортная машина «Урал» семейства «Мотовоз» с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для погрузки миномета.

Миномет предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений. Он показал высокую эффективность при борьбе с незаконными вооруженными формированиями в горной местности.

В рамках модернизации вооружения 120-мм миномет получил и новую опорную плиту с шарниром, позволяющую осуществлять наведение по горизонтали без разворота тяжелой опоры.

Ранее более 20 минометов данного типа были поставлены в мотострелковые соединение ЮВО, дислоцированные в Ростовской области.

Источник: от пресс-службы Южного военного округа