Благодаря мерам прокурорского реагирования удалось предотвратить перелеты чиновников Мостовского района бизнес-классом

/В России/

Прокуратурой Мостовского района изучены нормативные правовые акты органов местного самоуправления, которые предусматривают порядок направления в служебную командировку муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.

Решения Советов Шедокского, Ярославского, Переправненского, Костромского, Унароковского, Махошевского, Бесленеевского сельских поселений и Совета муниципального образования Мостовский район, а также постановления глав Переправненского сельского поселения и Мостовского района предусматривали оплату чиновникам билетов I класса при следовании воздушным транспортом, комплексное обслуживание пассажиров в каютах класса «люкс» в случае использования речного транспорта и вагоны повышенной комфортности, отнесенных к вагонам бизнес-класса, с двухместным купе категории «СВ» при следовании поездом.

Установлено, что указанные в решениях и постановлениях нормы противоречат принципу эффективности использования бюджетных средств, поскольку бюджеты соответствующих муниципальных образований являются дотационными.

По результатам изучения указанных правовых положений, прокуратурой района принесены протесты на решения Советов и постановления глав администраций данных органов местного самоуправления, по итогам рассмотрения которых требования прокурора признаны обоснованными, изменения в муниципальные правовые акты будут внесены в кратчайшие сроки.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/blagodarya-meram-prokurorskogo-reagirovaniya-0