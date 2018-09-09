ИТОГИ МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВОГО ФОРУМА 2018

/В России/

В Москве, в ЦВЗ «Манеж», 6 и 7 сентября прошёл третий Московский финансовый форум.

Впервые в двухдневном формате Форум собрал на площадке представителей федеральной и региональной властей, бизнеса, международных экспертов в сфере экономики и финансов.

Пленарное заседание 6 сентября открыл Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Форум финансовый, но повестка гораздо шире. И это оправдано, ведь современные вызовы связаны не только с проблемами движения денег, но и с экономикой в целом, на которую влияют перемены в глобальной политике, торговле, состоянии рынков и международной конкуренции», – сказал в своей приветственной речи Премьер-министр.

Второй день Московского финансового форума открыло пленарное заседание, в рамках которого состоялся разговор Первого заместителя Председателя Правительства РФ – Министра финансов Антона Силуанова с Мэром Москвы Сергеем Собяниным и с гостями Форума.

Антон Силуанов затронул тему городских агломераций, которая широко обсуждалась в первый день Форума, 6 сентября. Министр подчеркнул: «Основные драйверы роста экономики происходят в агломерациях вокруг крупных городов. Именно там мы видим наиболее высокие темпы роста: создается инфраструктура, условия для развития бизнеса».

На сессии «Управление государственным долгом и развитие национального рынка капитала» директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ Константин Вышковский сообщил, что, несмотря на санкционную риторику и потенциальное введение санкций на российский госдолг, у участников рынка нет причин для паники: «По своим макроэкономическим фундаментальным показателям российский рынок, у которого соотношение долга к ВВП находится на низком уровне, по-прежнему привлекателен для инвесторов».

На сессии «Международное налогообложение в период внешних ограничений и глобального информационного обмена: принуждение к деофшоризации» заместитель Министра финансов Илья Трунин отметил: власти хотят, чтобы возврат бизнеса в российскую юрисдикцию прошел безболезненно для налогоплательщиков.

Открывая круглый стол «Стратегия повышения финансовой грамотности» заместитель Министра финансов Сергей Сторчак заявил, что Правительство РФ утвердило Стратегию развития финансовой грамотности до 2023 года. «Впервые в истории Российской Федерации принят системный концептуальный документ по этому направлению, в котором закреплены наработки предыдущих лет и десятилетий», - рассказал Сторчак.

Андраш Хорваи, директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ, отметил успехи России в проекте повышения финансовой грамотности населения. По его словам, один из показателей успеха – Первая международная олимпиада по финансовой грамотности, которая 15 сентября впервые соберет участников из разных стран мира.

Заместитель Министра финансов Антон Котяков в ходе дискуссии, посвященной достижению национальных целей развития в сфере демографии и здравоохранения, сообщил, что в рамках нацпроекта планируется потратить 3 триллиона рублей. Эта сумма включает в себя не только закупку современного медицинского оборудования и модернизацию онкопрограммы, но и автоматизацию в сфере здравоохранения. «Мы планируем создать единое информационное пространство для всех учреждений здравоохранения, включая учреждения первичного звена», — рассказал замминистра.

В рамках сессии «Фискальные инициативы: адаптация нефтегазовой отрасли к работе в новых условиях» участники обсудили стабилизацию цен на внутреннем рынке, завершение налогового маневра и переход к рентному налогообложению. Директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей Сазанов отметил, что при завершении налогового маневра Минфин руководствовался тремя стратегическими целями: уйти от скрытого субсидирования нефтеперерабатывающих заводов, отказаться от неэффективного механизма предоставления льгот по экспортной пошлине и получить дополнительные доходы бюджета.

Во второй день Форума, 7 сентября, также состоялась презентация «Интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней» с участием заместителя Министра финансов Алексея Моисеева.

Источник: Пресс-служба Московского финансового форума 2018