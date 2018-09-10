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Связисты Балтийского флота восстановили условно нарушенную связь в ходе учения

Военнослужащие подразделений связи в рамках проведения специального  учения оперативно восстановили связь, вышедшую из строя в ходе боевых действий с условным противником.

На учение, проходившее на одном из полигонов в Калининградской области, привлекались около 200 военных связистов, было задействовано более 20 единиц современной техники.

В ходе учения военнослужащие развернули полевой узел связи и приступили к выполнению задач по предназначению. Согласно замыслу учения, при ведении боевых действий техника связи получила повреждения и была выведена из строя.

Выход из строя средств связи был имитирован различными способами, в том числе  отсоединением кабелей и проводов, отключением электропитания. Кроме того, некоторые машины, согласно вводным,  были  условно поражены артиллерией противника.

Связисты в кратчайшие сроки выявили и устранили неисправности в работе средств связи, использовали резерв техники взамен условно уничтоженной и  своевременно восстановили связь с подразделениями.

Также в ходе мероприятия военнослужащие организовали бесперебойную связь с с кораблями флота на удалении до 300 км, выполнили свыше 20 нормативов по приему и передаче информации, развертыванию машин связи.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

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Категория: Новости / В России

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