Расчеты ПВО армейского корпуса Балтийского флота уничтожили воздушного противника

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На одном из полигонов в Калининградской области с подразделениями противовоздушной обороны армейского корпуса Балтийского флота в рамках полевого выхода проведено учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов региона.

В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные системы «Тор», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела-10» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

В ходе тренировки отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов из походного положения в боевое.

Управление средствами ПВО осуществлялось из общего командного пункта с использованием автоматизированных систем управления.

При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, которые имитировали как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками. Особенностью боевой учебы зенитчиков являлось выполнение стрельб по скоростным маневрирующим и внезапно появляющимся целям, имитирующим авиацию условного противника в условиях максимально приближенных к боевым с использованием средств имитации и дымов.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту