В зенитно-ракетные подразделения мотострелкового соединения поступили новейшие ЗРС «Тор-М2»

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Специалисты зенитно-ракетных подразделений мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной во Владикавказе, приступили к теоретическому и практическому курсу обучения на новейших зенитно-ракетных системах «Тор-М2» в учебном центре войск противовоздушной обороны Сухопутных войск (город Ейск, Краснодарский край).

В течение 2 месяцев младшие специалисты полностью освоят основы эксплуатации и боевого применения новейших зенитных ракетных систем ЗРС «Тор-М2».

К обучению привлечены экипажи пусковых установок, расчеты радиолокационных станций (РЛС) и автоматизированных систем управления (АСУ). Всего к переобучению привлечено около 200 военнослужащих.

На завершающем этапе обучения личный состав зенитно-ракетных подразделений на новейших дивизионных комплектах ЗРС «Тор-М2» проведет первые стыковочные стрельбы на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

Также в полевых условиях личный состав выполнит сдачу нормативов по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитно-ракетных систем, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности.

После завершения боевых стрельб подразделения ПВО соединения на новой боевой технике совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации.

На вооружение мотострелкового соединения, дислоцированного в Северной Осетии, поступило два дивизионных комплекта ЗРС «Тор-М2».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа