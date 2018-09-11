«Искандер-М» уничтожили цели в составе разведывательно-ударного контура

/В России/

ТРИ батареи оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного на Кубани, поразили условные цели на общевойсковом полигоне «Молькино».

Ракетчики выполнили учебно-боевые задачи в составе разведывательно-ударного контура ротной тактической группы мотострелкового соединения в рамках двустороннего ротного тактического учения. Всего на учении было задействовано 8 ракетных и артиллерийских батарей, в том числе ОТРК «Искандер-М» и реактивных артиллерийских установок «Смерч».

Артиллерийские подразделения соединений и воинских частей Южного военного округа в рамках лагерного сбора приступили к освоению современных приемов контрбатарейной борьбы, основанных на сирийском боевом опыте.

«Каждый артиллерист должен понимать возможности комплексной системы артиллерийской разведки, включающей беспилотные летательные аппараты, специализированные радиолокационные станции, акустические и оптоэлектронные средства засечки огневых позиций, а также задачи передовых корректировщиков», – уточнил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

В течение месяца курс контрбатарейной борьбы пройдут более 5 тысяч артиллеристов.

Контрбатарейная борьба включает в себя целый комплекс мероприятий, включающих ведение разведки, маневрирование в ходе боя, маскировку, а также использование обманных мероприятий.

В двустороннем ротном тактическом учении приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и было задействовано около 200 единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа