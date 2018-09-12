Зенитно-ракетные системы Балтийского флота отразили ракетно-авиационный удар

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Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитных ракетно-пушечных комплексом «Панцирь» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в ходе учения успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника.

В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и инфраструктуры Калининградской области от ударов авиации условного противника с воздуха, совершавшей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей.

В роли условного противника выступали бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка-27, задействованные в плановом летно-тактическом учении авиабазы морской авиации Балтийского флота.

В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождения и уничтожены при входе в зону поражения комплексов. В ходе отражения удара боевые расчеты произвели более 40 имитационных пусков по реальным воздушным целям условного противника, представленных авиацией.

В общей сложности в учении приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, а также свыше 20 единиц самолетов и вертолетов авиабазы морской авиации Балтийского флота.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту