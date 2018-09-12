Противоракетный рубеж в Каспийском море обеспечили ракетные корабли и наземные средства ПВО

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Ракетные корабли Каспийской флотилии Южного военного округа на учении в морском полигоне уничтожили крылатые ракеты условного противника.

Тактическое учение экипажи ракетных кораблей «Татарстан», «Дагестан» и малого ракетного корабля «Углич» провели во взаимодействии с радиолокационными подразделениями радиотехнического полка 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, а также зенитно-ракетным дивизионом зенитного ракетного полка 58 общевойсковой армии ЮВО.

Корабельные и береговые радиолокационные средства, в том числе расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3», обнаружили опасность на дальности более 200 километров. Средствами противовоздушной обороны низколетящие объекты условного противника были «уничтожены».

Крылатые ракеты имитировали бомбардировщики Су-24 авиационного соединения 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, экипажи которых выполнили полеты на предельно низкой высоте над поверхностью Каспийского моря.

В ходе совместных учений авиационных и морских сил была отработана система управления и связи между кораблями, самолетами и береговыми средствами радиоразведки и ПВО. По решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в составе экипажа каждого корабля Каспийской флотилии действовал морской авианаводчик.

В совместных учениях приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и было задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе 3 корабля Каспийской флотилии и звено бомбардировочной авиации.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа