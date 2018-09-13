Уникальное в ВМФ России подразделение противокорабельного артиллерийского комплекса «Берег» выдвинулось в район проведения боевых стрельб

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Самоходно-артиллерийские подразделения ракетного артиллерийского соединения Черноморского флота, на вооружении которого имеется 130-мм береговой противокорабельный артиллерийский комплекс «Берег» прибыли на полигон «Железный Рог» Краснодарского края в рамках проведения лагерного сбора с подразделениями ракетных войск и артиллерии Южного военного округа .

Подразделения береговой артиллерии совершили марш протяженностью около 80 км, прибыли на полигон в районе мыса Железный Рог (Таманский полуостров), развернули полевой лагерь, оборудовали места стоянки техники, а также огневые позиции артиллерии.

В ходе выдвижения в назначенный район артиллеристы отразили воздушные удары и нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, организовали инженерную и РХБ разведки маршрутов выдвижения, преодолели зоны условного радиоактивного, химического и биологического заражения.

В течение месяца артиллеристы проведут боевое слаживание взводов, освоят новые формы и способы выполнения задач по обнаружению и сопровождению морских целей и их классификации, организации связи, обработке и передаче данных на огневые позиции для принятия решения на применение комплексов.

В ходе полевых занятий расчеты 130-мм береговых самоходных артиллерийских комплексов «Берег» проведут боевые стрельбы по мишеням, имитирующим корабли условного противника на значительном удалении от побережья.

В целях выполнения огневых задач в системе разведывательно-огневых контуров артиллерийским подразделениям приданы подразделения БЛА. В ходе проведения лагерного сбора подразделений РВ и А ЮВО задействовано более 20 расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских подразделений, а также в интересах подразделений артиллерийской разведки.

Всего к лагерным сборам подразделений РВ и А ЮВО на 18 полигонах военного округа, привлечено более 6,5 тыс. артиллеристов и около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации (БЛА).

Справочно:

Артиллерийские подразделения ЮВО единственные в стране оснащены уникальным 130-мм береговым артиллерийским комплексом самоходным комплексом «Берег».

Береговой артиллерийский самоходный комплекс «Берег» предназначен для уничтожения кораблей малого и среднего водоизмещения со скоростными характеристиками до 100 узлов с радиусом обнаружения до 35 км и дальностью действия до 22 км.

Основные характеристики комплекса: калибр 130 мм; скорость хода – до 60 км/час; скорострельность 12 выстрелов/мин; дальность хода – 850 км; вес каждой единицы комплекса от 43 до 44 тонн

Источник: Пресс-служба Южного военного округа