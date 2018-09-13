Экипажи ракетных кораблей Каспийской флотилии выполнили артиллерийские стрельбы

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Экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» и малого ракетного корабля «Углич» Каспийской флотилии Южного военного округа выполнили стрельбы из артиллерийских и зенитно-артиллерийских орудий.

Выход кораблей в Каспийское море осуществлялся в рамках двустороннего зачетного тактического учения.

В ходе отработки мероприятий по ведению морского боя корабельной группой артиллеристы выполнили стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, а также из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Палаш».

Кроме того, личный состав сдал на оценку «отлично» элементы морской подготовки, а также выполнил задачи по противоминной обороне и охране корабля при стоянке на незащищённом рейде. По легенде учений, во время проводки отряда боевых кораблей, группой тральщиков были обнаружены минные заграждения в районе действия корабельной группировки. Минеры выполнили мероприятия контрольно-разведывательного поиска и уничтожили минные заграждения, используя контактные и неконтактные тралы, обеспечив вывод кораблей в район выполнения учебно-боевых задач.

В учениях были задействованы более 10 надводных кораблей КФл, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малый ракетный корабль «Углич», базовые и рейдовые тральщики.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа