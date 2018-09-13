Более 50 полевых пунктов управления связисты скрыли от воздушной разведки противника

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Скрытное развертывание более 50 полевых пунктов управления соединений и воинских частей Южного военного округа было проверено посредством видеомониторинга расчетами беспилотных летательных аппаратов, имитирующих разведывательные дроны условного противника.

Полевые пункты управления соединений и воинских частей ЮВО развернуты в рамках проверки боевой готовности подразделений связи.

Для обеспечения их маскировки были задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск, а также термодымовая аппаратура подразделений радиационной, химической и биологической защиты с целью постановки дымовой завесы.

Безопасность пунктов управления обеспечили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», переносных зенитно-ракетных комплексов ПЗРК «Верба», войсковые подразделения военной полиции, расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделений охраны.

Полевые пункты управления соединений и воинских частей ЮВО организовали сеанс закрытой радиосвязи в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.

В тактико-специальных учениях связи приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 350 единиц военной техники.

Проверка боевой готовности соединений и воинских частей ЮВО проводится по плану командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа